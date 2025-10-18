يتزعمها رجل و3 سيدات.. ضبط شبكة تستغل الأطفال في التسول بالجيزة

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط رجل و3 سيدات – لهم معلومات جنائية – لاتهامهم باستغلال أطفال في أعمال التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية واستجداء المارة بمحافظة الجيزة.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، قد رصدت قيام المتهمين باستغلال الأطفال في أعمال مخالفة للقانون بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة، حيث تم ضبطهم وبصحبتهم 18 طفلًا من المعرضين للخطر أثناء قيامهم بالتسول وبيع السلع في الشوارع.

وبمواجهتهم، أقر المتهمون بممارسة النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأطفال إلى ذويهم بعد أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المختصة لإيداع من تعذر الوصول لأسرهم بإحدى دور الرعاية الاجتماعية.