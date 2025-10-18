إعلان

الداخلية تكشف ملابسات فيديو لسايس يشتم سائقًا ويطالبه بأموال في الجيزة

كتب : علاء عمران

01:30 م 18/10/2025

المتهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
كتب- علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد الأشخاص يتعدى بالسب على قائد سيارة ويطالبه بدفع مبلغ مالي نظير السماح له بالتوقف في أحد الشوارع بمحافظة الجيزة.
وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها أنه بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتمكن رجال الأمن من تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، وتبين أنه يعمل "منادي سيارات" دون ترخيص، ومقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية.
وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة كما ظهر في الفيديو.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو لسايس يشتم سائق سايس يشتم سائق ويطالبه بأموال الأجهزة الأمنية بالجيزة سايس يتعدى بالسب على قائد سيارة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

بث مباشر.. "الشيوخ" يفتتح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني