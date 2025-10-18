الداخلية تكشف ملابسات فيديو لسايس يشتم سائقًا ويطالبه بأموال في الجيزة

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد الأشخاص يتعدى بالسب على قائد سيارة ويطالبه بدفع مبلغ مالي نظير السماح له بالتوقف في أحد الشوارع بمحافظة الجيزة.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها أنه بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتمكن رجال الأمن من تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، وتبين أنه يعمل "منادي سيارات" دون ترخيص، ومقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة كما ظهر في الفيديو.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.