ضبط عاطل بحوزته 20 طربة حشيش وأقراص مخدرة في الشيخ زايد

كتب- صابر المحلاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط عاطل متهم بالاتجار في المواد المخدرة بمدينة الشيخ زايد.

وردت معلومات لرجال المباحث أكدتها التحريات تفيد تورط المتهم في ترويج مخدر الحشيش والأقراص المخدرة بين المتعاطين. وعلى الفور، تم إعداد كمين مُحكم أسفر عن ضبطه، وعُثر بحوزته على 20 طربة من جوهر الحشيش المخدر، بالإضافة إلى كمية من الأقراص المخدرة المعدة للبيع.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار وتحقيق أرباح غير مشروعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل المتهم إلى النيابة المختصة التي باشرت التحقيق.