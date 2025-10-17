طرحت بوابة مرور مصر الإلكترونية لوحة معدنية مميزة تحمل رقم "أ ل 3" ضمن مزاد علني إلكتروني، حيث وصل سعرها حتى الآن إلى 450 ألف جنيه، ويتزايد عليها أحد المشاركين، ومن المقرر أن تنتهي المزايدة يوم الأحد 19 أكتوبر 2025.

ويأتي المزاد في إطار الخدمات الرقمية التي تتيحها الإدارة العامة للمرور للراغبين في اقتناء لوحات مميزة، عبر الموقع الرسمي لبوابة مرور مصر، الذي يتيح الحجز والمزايدة بشكل إلكتروني بالكامل.

خطوات المشاركة في المزايدة على اللوحات المميزة:

1. الدخول على موقع بوابة مرور مصر الإلكترونية.

2. اختيار خدمة "لوحتك".

3. إدخال البيانات المطلوبة بدقة.

4. الضغط على "كوّن لوحتك الآن".

5. تحديد أرقام وحروف اللوحة المطلوبة ثم الضغط على "بحث" للمشاركة في المزايدة.

ويُذكر أن الدفع يتم إلكترونيًا عن طريق البطاقة الائتمانية أو نقدًا من خلال أحد فروع البنوك المشاركة بعد الفوز بالمزاد.