الداخلية تكشف حقيقة فيديو طالب المنوفية الذي أثار الجدل

كتب ـ محمد الصاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر القائم على النشر من وجود خلافات بين والده وأحد جيرانه بالمنوفية، والادعاء بقيام أحد أفراد الشرطة بالتواطؤ مع جاره المذكور.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الخميس، إنه بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في وجود خلافات حول الجيرة ولهو الأطفال بين والد الشاكي وأسرته وبين أحد جيرانه (سائق ) وأسرته ، قام على إثرها الأخير بالتعدي على والد الشاكي بالضرب محدثاً إصابته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله في إطار من الشرعية والقانون، وباستدعاء الشاكي (طالب "سن 14" - مقيم بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية) أقر بادعائه الكاذب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية؛ وتولت النيابة العامة التحقيق حيث قررت تسليم الشاكي لوالده وأخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايته.