حكم رادع ضد صيدلي تسبب في وفاة حفيدة رئيس الوزراء الأسبق بـ"حقنة فيلر"

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة "ش. أ" المتهم بالتسبب في وفاة حفيدة رئيس الوزراء الأسبق "كمال حسن علي"، أثناء حقن فيلر في مركز تجميل شهير، بالسجن المشدد 7 سنوات.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، في قضية وفاة المجني عليها بسبب خطأ طبي أثناء إجراء حقن تجميلي "بادي فيلر" في مركز تجميل بالتجمع الخامس، تسبب في إصابتها بجلطة في الشريان الرئوي أودى بحياتها قبل موعد زفافها بشهرين.

وحصل "مصراوي" على نسخة من تحقيقات القضية رقم 4294 جنايات التجمع الخامس، المتهم بها "ش. أ." طبيب في مركز تجميل شهير بالتجمع الخامس، لتسببه في إصابة المجني عليها "ش. ش." أثناء حقن تجميلي، وفارقت الحياة متأثرة بإصابتها.

وقالت مديرة إدارة العلاج الحر في تحقيقات النيابة العامة، إن مركز التجميل المذكور صدر له ترخيص بفتح عيادات جلدية وتناسلية، ولا يوجد به مخالفات سوى أن الترخيص أنتهى منذ أشهر قليلة من الواقعة وتم إنذارهم للتجديد.

وتابعت الشاهدة في التحقيقات، أن جميع الأطباء في المركز هم تخصص جلدية وتناسلية، مشيرة إلي أن الطبيب "ش. أ." المشكو في حقه غير مقيد بإدارة العلاج الحر.

وأضافت مديرة إدارة العلاج الحر، أن حقن مادة الفيلر لا تستلزم غرفة عمليات وتكون في غرفة عادية، وأن طبيب الجلدية والتجميل هو من يقوم بحقن المادة، ولا يجوز للصيدلي إجراء كشوفات أو حقن "الفيلر" داخل أي عيادات.

وأحالت النيابة العامة المتهم "ش. أ." للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بإصابة المجني عليها "ش. ش." عمدًا دون سبق الإصرار أو الترصد، أثناء حقنها بمادة طبية رغم كونه غير مؤهل لإجراء ذلك التدخل أو مختص لذلك مما أودى بحياتها.