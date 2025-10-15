قتيل على طريق بشتيل .. قرار من الجنايات في جريمة "سائق البراجيل"

وصلت البلوجر مريم أيمن، المعروفة باسم "سوزي الأردنية"، إلى مقر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، لحضور ثاني جلسات محاكمتها في القضية المتهمة فيها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وظهرت البلوجر "سوزي الأردنية" وسط حراسة أمنية مشددة، مرتدية زي الحبس الاحتياطي الأبيض وكمامة طبية.

كانت جهات التحقيق بالقاهرة قد أحالت البلوجر "سوزي الأردنية" إلى المحكمة الاقتصادية، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء العام عبر حسابيها على تطبيق "تيك توك".

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمة أنشأت وأدارت حسابين يحملان اسم "سوزي الأردنية" على تطبيق "تيك توك"، واستخدمتهما في نشر مقاطع مرئية وبث مباشر تضم ألفاظًا نابية وعبارات خادشة للحياء العام.

كما تضمن أمر الإحالة أن المتهمة ارتكبت علنًا أفعالًا مخلة بالحياء من خلال بث مباشر تضمن عبارات وألفاظًا مسيئة، تم توثيقها وإعادة نشرها عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك وفق ما ورد بتفاصيل التحقيقات.