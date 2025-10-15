اليوم محاكمة سوزي الأردنية بتهمة خدش الحياء العام

تنظر المحكمة المختصة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة البلوجر سوزي الأردنية بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتعدي على القيم الأسرية المصرية.

وفي وقت سابق قررت محكمة القاهرة الجديدة، تجديد حبس البلوجر سوزي الأردنية أمام قاضي المعارضات، بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر فيديوهات خادشة، 45 يوما على ذمة التحقيقات.

وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على التيك توكر سوزي الأردنية في منزلها بالقاهرة الجديدة، بعد اتهامها بنشر مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظا خادشة للحياء ومخالفة للآداب العامة، بالإضافة لإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

