سر صرخة أنثى داخل أسانسير مصعد بالعجوزة

خطوات في مدخل عقار هادئ بالعجوزة، وسيدة عائدة إلى منزلها بعد يوم عمل شاق، إلا أنها لم تتوقع أنها هدف لذئب بشري يتربص للانقضاض على فريسته.

شاب عشريني تتبع خطواتها ليتحول الأسانسير في ثوانٍ لمشهد صادم لا ينسى. صرخة واحدة بددت هدوء الشارع لتكشف عن جريمة غريبة باتت حديث السكان.

الواقعة بدأت عندما لاحظت السيدة الشاب يسير خلفها بخطوات متقاربة أثناء عودتها إلى منزلها،لكنها لم تتوقع أن يتحوّل الأمر إلى اعتداء فعلي بمجرد غلق باب الأسانسير.

وبمجرد أن حاول الاعتداء عليها، استغاثت بالأهالي الذين أسرعوا إلى المكان بعد سماع صراخها، ليتمكنوا من ضبط المتهم وتسليمه لقسم شرطة العجوزة.

فور تلقي البلاغ، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتحرير محضر بالواقعة، والاستماع إلى أقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود، فيما جرى التحفظ على المتهم تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

التحريات الأولية كشفت أن المتهم يعمل في أحد محال تصفيف الشعر القريبة من العقار، واستغل خلو المكان للحظات لمحاولة تنفيذ فعلته، لكن سرعة استغاثة السيدة وتدخل الأهالي حالت دون تماديه.