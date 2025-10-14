الداخلية تضبط تجار عملة بـ5 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية خارج الإطار القانوني، بقيمة تجاوزت 5 ملايين جنيه، خلال 24 ساعة فقط، في إطار جهودها لملاحقة الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة التي تمس الاقتصاد الوطني.

وجاءت الضبطيات بعد تحريات دقيقة وتحركات ميدانية استهدفت أشخاصًا متورطين في التعامل بالنقد الأجنبي عبر السوق السوداء، دون الحصول على التراخيص الرسمية، بما يخالف أحكام القانون.