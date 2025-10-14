إعلان

الداخلية تضبط تجار عملة بـ5 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

10:58 ص 14/10/2025

تجار العملة- أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية خارج الإطار القانوني، بقيمة تجاوزت 5 ملايين جنيه، خلال 24 ساعة فقط، في إطار جهودها لملاحقة الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة التي تمس الاقتصاد الوطني.

وجاءت الضبطيات بعد تحريات دقيقة وتحركات ميدانية استهدفت أشخاصًا متورطين في التعامل بالنقد الأجنبي عبر السوق السوداء، دون الحصول على التراخيص الرسمية، بما يخالف أحكام القانون.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الداخلية العملات الأجنبية الاقتصاد الوطني النقد الأجنبي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ارتفاع متوسط إيجار المتر التجاري بالقاهرة الكبرى لـ1600 بدلا من 700 جنيه
سعر الذهب اليوم في مصر يسجل أعلى مستوى في تاريخه ببداية التعاملات