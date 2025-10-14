اليوم.. إعادة محاكمة 6 متهمين في "خلية المرج الإرهابية"

تنظر محكمة جنايات مستأنف بدر، اليوم الثلاثاء، إعادة محاكمة 6 متهمين في القضية رقم 31369 لسنة 2023 جنايات المرج، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية المرج الإرهابية".

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، أبرزها الانضمام إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات العامة والخاصة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، مع علمهم الكامل بأهداف الجماعة ووسائلها في تحقيق تلك الأهداف.