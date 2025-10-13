بعد 4 وقائع.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية في المعادي

كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط شخصين لهما معلومات جنائية، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بدائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة.

وأكدت التحريات أن المتهمين نفذا 4 وقائع سرقة دراجات نارية بأسلوب متكرر، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الوقائع، وأرشدا عن كافة المسروقات لدى عميلين سيئي النية — لهما معلومات جنائية — وتم ضبطهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

