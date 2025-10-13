غسلوا 130 مليون جنيه.. ضبط عنصرين من تجار السلاح في أسيوط

كتب- علاء عمران:

نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في ضبط عنصرين إجراميين يقيمان بمحافظة أسيوط، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما في تجارة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة قانونية عليها، لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، وذلك من خلال شراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات، وتأسيس عدد من الأنشطة التجارية.

وقدرت أعمال غسل الأموال التي نفذها المتهمان بنحو 130 مليون جنيه تقريبًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.