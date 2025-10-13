إعلان

خلية التجمع.. المحكمة تنظر محاكمة متهمي الانضمام لداعش وتمويل الإرهاب

كتب : صابر المحلاوي

10:15 ص 13/10/2025

المستشار محمد السعيد الشربيني

كتب- صابر المحلاوي:
تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمحكمة بدر، الاثنين، نظر محاكمة 37 متهماً في القضية رقم 38 لسنة 2023 جنايات أمن دولة، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية التجمع".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمد متولي، محمود زيدان، محمد نبيل، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين انضموا إلى جماعة إرهابية، وهي "داعش"، في الفترة من 2013 حتى 19 مارس 2023، بهدف ارتكاب جرائم إرهابية، ودعوة لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على الأفراد والمنشآت العامة، وتأثير أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
كما ذكر أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب من خلال جمع وتلقي وحيازة الأموال والمستندات والمقرات والأطعمة لتزويد الجماعة الإرهابية بالموارد اللازمة.

الدائرة الأولى إرهاب المحكمة داعش تمويل الإرهاب

