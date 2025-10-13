الجنايات تنظر استئناف قاتل مالك "قهوة أسوان" على حكم الإعدام

كتب- صابر المحلاوي:

تنظر محكمة جنايات الاستئناف، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، اليوم ثالث جلسات استئناف محاكمة المتهم بقتل مالك مقهى في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قهوة أسوان"، على حكم إعدامه.

واعترف المتهم بارتكاب الجريمة وكشف أمام رجال المباحث تفاصيل الواقعة، مؤكدًا أن خلافًا نشب بينه وبين المجني عليه حول ملكية محل العصائر، أدى إلى حدوث اشتباك بينهما. وأضاف أن القتيل ادعى ملكيته للمحل بعد شرائه شقة تعلو المحل بالعقار، وحصوله على حصة فيه، محاولًا طرد المتهم من المحل.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية أن مقطع فيديو تم تداوله على بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي يظهر قيام شخص بالتعدي على آخر بسلاح أبيض في منطقة مصر الجديدة بالقاهرة، ما أدى إلى وفاته.

وبالفحص، تبين أن الواقعة وقعت بتاريخ 30 أكتوبر الماضي، حيث نشبت مشاجرة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بين طرف أول (مالك محل العصائر) وطرف ثانٍ (شريكه في المقهى والمتوفى) بسبب خلافات حول رغبة المتوفى في طرد الأول بدعوى ملكيته لحصة بالعقار وشرائه للشقة التي تعلو المحل.

على إثر ذلك، قام الطرف الأول بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض، محدثًا إصابته التي أودت بحياته، وتم ضبط المتهم وعرضه على النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

اقرأ أيضا:

مواعيد انتخابات النواب 2025.. جدول كامل من الترشح للتصويت والإعادة | مستند

المحكمة الدستورية: المعاش ليس ميراثًا.. ويُوقف عند زوال سبب استحقاقه

"غرفة نوم وتسجيلات سرية".. مفاجآت في محاكمة سارة خليفة وعصابة الـ27