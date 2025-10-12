"كأس في إيده ودم في الشارع".. خلاف على الأجرة ينتهي بجريمة

لم يتخيل أحد المارة في تلك الليلة أن مشادة عادية بين سائق تاكسي وراكب ستنتهي بدماء تسيل على الأسفلت وكوب زجاجي مكسور. كل شيء بدأ بكلمة، ثم ارتفع الصوت، وتعالت الصرخات، وانقلب الموقف في لحظة إلى فوضى وغضب غير محسوب.

الواقعة بدأت حين استقل شاب يمني الجنسية سيارة أجرة يقودها سائق يكبره بضعف عمره. رحلة قصيرة، لكنها تحولت في نهايتها إلى مشهد درامي لم يتوقعه أحد.

فبعد الوصول، نشب خلاف حاد بين الطرفين بسبب قيمة الأجرة، ليتحول النقاش إلى مشادة كلامية، ثم إلى عراك بالأيدي. وبينما كانت الأعصاب مشتعلة، أمسك الراكب كوبًا زجاجيًا كان في يده، واعتدى به على السائق، محدثًا جروحًا قطعية بالرأس والكتف.

المارة حاولوا التدخل وفض الاشتباك، بينما كان السائق ينزف والراكب في حالة غير طبيعية. وعند وصول الشرطة، تبين أن المعتدي في حالة سُكر واضحة.

مباحث الجيزة بقيادة المقدم هشام فتحي ألقت القبض عليه في الحال مع نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج فيما برر المتهم تصرفه بأنه فقد أعصابه بعد خلاف على الأجرة.