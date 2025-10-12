"حرق شقى عمره بإيده".. لحظة غضب تحول بيت في الوراق لجحيم

كانت عقارب الساعة تقترب من منتصف الليل، والهدوء يخيم على أحد شوارع حي الوراق الشعبي، قبل أن يقطعه صوت استغاثة مفزعة ورائحة دخان كثيف تتسلل من شقة في الطابق الثالث. دقائق معدودة كانت كفيلة بتحويل تلك الليلة الهادئة إلى حالة من الذعر بين الجيران، بعدما اشتعلت النيران في شقة أحد السكان بسبب خلاف زوجي بسيط تحول في لحظة إلى كارثة.

في البداية، ظن الجيران أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي، لكن المفاجأة كانت أكبر عندما اكتشفوا أن صاحب الشقة نفسه هو من أشعل النار عمدًا.

التحريات كشفت أن وراء الواقعة عاملا في منتصف الثلاثينات، دخل في مشادة حادة مع زوجته داخل الشقة، بسبب تراكم الخلافات بينهما في الفترة الأخيرة، وانتهى الخلاف بلحظة غضب فقد فيها المتهم السيطرة على نفسه.

غادر الجيران على وقع صرخات الزوجة التي خرجت مسرعة تطلب النجدة، فيما كان الزوج داخل الشقة يسكب مادة قابلة للاشتعال ويشعل النار في الغرفة دون أن يدرك حجم ما يفعل.

النيران امتدت سريعًا، لتلتهم محتويات غرفة كاملة، قبل أن تتدخل قوات الحماية المدنية التي وصلت على الفور بعد تلقي بلاغ من الأهالي.

رجال الإطفاء نجحوا في السيطرة على الحريق وإنقاذ باقي الشقة من الدمار، وسط حالة من الخوف بين السكان الذين شاهدوا ألسنة اللهب تخرج من النوافذ.

القوات الأمنية بدورها انتقلت لموقع الحادث، وتمكنت من ضبط المتهم في موقع الواقعة. وبمواجهته، لم يحاول الإنكار، بل اعترف بأنه أشعل النار متعمّدًا في لحظة غضب بسبب خلافات مع زوجته، مؤكدًا أنه "ما كانش يقصد يحرق الشقة كلها".

التحقيقات الأولية التي باشرتها جهات التحقيق المختصة أكدت أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بشرية، واقتصر على تلفيات مادية كبيرة في محتويات الغرفة المحترقة. كما تم تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لاستكمال التحقيقات.

المشهد الأخير من تلك القصة الواقعية في الوراق يختصر مأساة متكررة في بيوت كثيرة؛ لحظة غضب قد تدمّر حياة كاملة، خلاف زوجي عادي تحول إلى جريمة كادت أن تودي بحياة أسرة كاملة.

فما بدأ بكلمة انتهى بحريق، وما كان مجرد لحظة غضب، صار الآن قضية في يد العدالة، تذكّر الجميع بأن "النار اللي تولع في لحظة.. ممكن تحرق العمر كله".