كتب - أحمد أبوالنجا:

وقَّع مجلس الدولة بروتوكول تعاون مع مؤسسة "أمديست مصر" في مجال التدريب وتنمية المهارات، اليوم الأحد، تحت رعاية المستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة، بمقر المجلس بقصر الأميرة فوقية بالدقي.

وقّع البروتوكول كل من المستشار ناصر رضا عبدالقادر، الأمين العام لمجلس الدولة، وشاهيناز أحمد، المدير التنفيذي لمؤسسة "أمديست مصر"، ويهدف التعاون إلى إتاحة البرامج والخدمات التدريبية في اللغة الإنجليزية وتنمية المهارات لجميع السادة القضاة والقاضيات والعاملين الإداريين، وأقاربهم من الدرجة الأولى.

وأعرب المستشار أسامة شلبي عن سعادته بإبرام البروتوكول، مؤكدًا حرص مجلس الدولة على التعاون مع المؤسسات العلمية المتخصصة في مجالات التدريب، وخاصة مؤسسة "أمديست مصر"، لتقديم الخدمات التعليمية وتنمية المهارات المهنية المتقدمة، بما يواكب خطة الدولة نحو بناء الإنسان المصري وتطوير منظومة العدالة.

ووجّه رئيس مجلس الدولة خالص شكره وتقديره إلى المدير التنفيذي لمؤسسة "أمديست مصر"، متمنيًا استمرار التعاون المثمر بين الجانبين بما يسهم في الارتقاء بالعمل القضائي وخدمة الوطن.