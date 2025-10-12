أمن المنافذ يضبط قضايا تهريب ويُنفذ 298 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهوده المكثفة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية، في إطار استراتيجية الوزارة لإحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ الشرعية للبلاد.

وأسفرت الحملات الأمنية خلال 24 ساعة عن ضبط 4 قضايا تهريب بضائع، وقضية تهريب نقد أجنبي، كما تم ضبط 3320 مخالفة مرورية متنوعة، و45 قضية في مجال الأمن العام، إلى جانب تنفيذ 298 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

كما نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط قضيتين في مجالي الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، ضمن جهودها المستمرة لتأمين حدود الدولة ومنع استغلال المنافذ في الأنشطة غير المشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لإحكام السيطرة الأمنية على جميع منافذ الجمهورية.