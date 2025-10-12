إعلان

متروكة ومتهالكة في الشوارع.. رفع 38 سيارة ودراجة نارية بالقاهرة والجيزة

كتب : علاء عمران

11:18 ص 12/10/2025

سيارات متروكة ومتهالكة في الشوارع - ارشيفية

كتب- علاء عمران:

عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، وتمكنت من رفع 38 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملاتها المرورية الموسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات، والدراجات البخارية المهملة، والمتروكة بالشوارع.

ويأتي ذلك بالتنسيق مع الأحياء الأجهزة الأمنية وشرطة المرور، شرطة المرافق، ممثلي كافة الجهات المعنية.

