"كانوا بيوصلوه".. القبض على المتهمين بسرقة معدات تصوير من شاب بالقاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من تعرضه لسرقة حقيبة تحتوي على معدات تصوير كاملة بالقاهرة.

بالفحص، تبين عدم ورود بلاغ رسمي بالواقعة، وتمكنت فرق البحث من تحديد وضبط مرتكبي الجريمة، وهما سائقان مقيمان بمحافظة القاهرة، وبحوزتهما الحقيبة وبداخلها الكاميرا ومعدات التصوير المسروقة.

وبمواجهتهما، اعترف أحدهما بارتكاب الواقعة أثناء توصيل المجني عليه، بالاتفاق مع المتهم الآخر للتصرف في المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهمان إلى جهات التحقيق المختصة.