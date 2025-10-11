إعلان

"كانوا بيوصلوه".. القبض على المتهمين بسرقة معدات تصوير من شاب بالقاهرة

كتب- صابر المحلاوي:

07:10 م 11/10/2025

تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من تعرضه لسرقة حقيبة تحتوي على معدات تصوير كاملة بالقاهرة.

بالفحص، تبين عدم ورود بلاغ رسمي بالواقعة، وتمكنت فرق البحث من تحديد وضبط مرتكبي الجريمة، وهما سائقان مقيمان بمحافظة القاهرة، وبحوزتهما الحقيبة وبداخلها الكاميرا ومعدات التصوير المسروقة.

وبمواجهتهما، اعترف أحدهما بارتكاب الواقعة أثناء توصيل المجني عليه، بالاتفاق مع المتهم الآخر للتصرف في المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهمان إلى جهات التحقيق المختصة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سرقة معدات تصوير ضبط متهمين

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تفاصيل اللمسات الأخيرة لمراسم توقيع اتفاق وقف الحرب في غزة بشرم الشيخ -صور
"الري" تكشف كيفية مواجهة التصرفات غير المنضبطة للسد الإثيوبي