كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله شخص وسيدة يستقلان مركبة تروسيكل "بدون لوحات معدنية" أثناء سرقة مبرد مياه وغطاء سيارة بمحافظة سوهاج.

بالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبيّن أنهما عاطل وربة منزل، يقيمان بدائرة مركز شرطة أخميم.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب السرقة كما ورد في الفيديو، وأرشدَا عن المسروقات التي تم ضبطها بحوزتهما، كما تم التحفظ على مركبة الـ"تروسيكل" المستخدمة في الواقعة.

اتُخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.