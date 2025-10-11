إعلان

الداخلية تكشف ملابسات فيديو سير "نقل ثقيل" عكس الاتجاه بالتجمع الخامس

كتب : علاء عمران

12:43 م 11/10/2025

عكس الاتجاه

كتب- علاء عمران:
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قائد سيارة نقل يسير عكس الاتجاه بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.
وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة وتبين أنها منتهية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو سائق مقيم بمحافظة الغربية.
وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة كما وردت في الفيديو المتداول، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

أجهزة وزارة الداخلية نقل ثقيل عكس الاتجاه التجمع الخامس

