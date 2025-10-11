تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ27 من مبادرة "كلنا واحد"تحت رعاية رئيس الجمهورية، والتي تم مدها لمدة شهر اعتبارًا من أول أكتوبر الجاري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.تستهدف المبادرة توفير مختلف مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة تصل إلى 40%، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، من خلال المنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية: اضغط هنا ..

وبلغ عدد الكيانات التجارية المشاركة في المبادرة 55 سلسلة تجارية، و117 مكتبة، و18 شادرًا رئيسيًا وفرعيًا، و5 قوافل متحركة، بإجمالي 2727 منفذًا على مستوى محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية.وفى السياق ذاته، تواصل وزارة الداخلية توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1150 منفذًا ثابتًا ومتحركًا بالميادين والشوارع الرئيسية، إلى جانب قوافل السيارات التابعة لمنظومة "أمان" الخاصة بالوزارة، والمواقع الموضحة على البوابة الرسمية لوزارة الداخلية.يأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقًا من المسؤولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة في تقديم مختلف أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

