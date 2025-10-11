في دقائق.. خطوات استخراج شهادة المخالفات وتجديد الرخصة أونلاين

تُقدِّم النيابة العامة عبر موقعها الإلكتروني خدمات نيابات المرور وعلى رأسها استخراج شهادة المخالفات أونلاين في دقائق مع تسليمها في المنزل عن طريق البريد.

ويستعرض "مصراوي" كيفية استخراج شهادة مخالفات المرور "أونلاين":

1- الدخول على موقع النيابة العامة لخدمات المرور بأنواعها عبر الرابط (https://bit.ly/3yT8oHF).

2- اختيار الخدمة المطلوبة (استعلامات).

3- اختيار "مخالفات رخص المركبات" أو "مخالفات رخص السير"

4- في حالة "رخص المركبة" أدخل رقم الرخصة واضغط على "إجمالي المخالفات"

5- وفي حالة "رخص القيادة أدخل رقم الرخصة ونوع الترخيص واضغط على "إجمالي المخالفات"

ويمكنك الموقع من الدفع عبر "الفيزا" أو عند استلام الخدمة في منزلك عبر البريد.



وبعد الحصول على شهادة المخالفات، يمكن تجديد الرخصة أونلاين عبر الخطوات التالي:

- الدخول على خدمات الأفراد بموقع وزارة الداخلية عبر الرابط (هنـــا)

- تسجيل الدخول إلى حسابك أو إنشاء حساب جديد على الموقع.

- اختيار تجديد رخصة المركبة المطلوب تجديدها.

- إدخال بيانات الترخيص المطلوبة وهي "رقم اللوحة، مدة الترخيص، رسوم التأمين، مكان استلام الرخصة".

ولا يمكن استخراج الرخصة أونلاين في حالة وجوب "الفحص الفني" في المرور أو عدم وجود ملصق إلكتروني.

وفي حالة طلب استلام الرخصة في المنزل يجب توافر الآتي:

- الرخصة السابقة.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل.

- شهادة براءة الذمة شهادة المخالفات.