كتب- صابر المحلاوي:

حددت محكمة النقض جلسة 22 أكتوبر؛ لنظر الطعن المقدم من مضيفة طيران تونسية على الحكم الصادر بسجنها 15 عامًا بعد إدانتها بقتل ابنتها داخل شقتها في القاهرة.

وكانت محكمة مستأنف جنايات القاهرة قد أيدت حكم السجن 15 عامًا ضد "أميرة" بعدما أدينت بقتل ابنتها البالغة من العمر 4 سنوات، في واقعة حدثت داخل شقتها في القاهرة الجديدة.

التفاصيل التي وردت في التحقيقات تشير إلى أن المتهمة تعمل مضيفة طيران ولديها ميول للعلاج الروحاني، حيث ادعت في التحقيقات أنها كانت تتلقى "تجليات" وروحانيات تأمرها بقتل ابنتها، لتخليصها من "الروحانيات السلبية" التي كانت تظن أنها تؤثر عليها.

وأوضحت أنها قامت بخنق ابنتها بحزام حقيبتها، ثم حاولت الانتحار بنفسها قبل أن ينقذها زوجها.

التحقيقات شملت أيضًا عرض المتهمة على الطب الشرعي لبيان حالتها العقلية في ظل ادعاءاتها بأنها كانت تعاني من حالات روحانية.