الداخلية تسقط عصابات سرقة متنوعة في مناطق متفرقة بالقاهرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم السرقة وملاحقة مرتكبيها، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عدد من المتهمين المتورطين في حوادث سرقة بعدة مناطق بالعاصمة.

تم ضبط عاملين بدائرة قسم الجمالية لسرقتهما مبلغًا ماليًا من ورشة محل عملهما بأسلوب "المغافلة"، كما تم ضبط عاطل له معلومات جنائية بالمرج لارتكابه 6 وقائع سرقة من داخل المساكن باستخدام "المفتاح المصطنع".

وفي منطقة المطرية، تم ضبط سيدة لها معلومات جنائية لسرقتها متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة" وارتكابها 5 وقائع مماثلة، كما تم ضبط عاطلين بمدينة نصر ثالث لارتكابهما 3 وقائع سرقة بأسلوب "الخطف".

وتمكن رجال الأمن أيضًا من ضبط 3 عاطلين بالمقطم أثناء قيامهم بسرقة الأسلاك الكهربائية من أعمدة الإنارة، حيث عُثر بحوزتهم على كمية من الأسلاك ومخدر الهيروين وأسلحة نارية وبيضاء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.