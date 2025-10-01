إعلان

فيديو التنقيب عن الآثار في مدرسة بالمنيا يثير الجدل.. ما الحقيقة؟

كتب : أحمد عادل

10:19 م 01/10/2025
كتب - أحمد عادل:

كشفت وزارة الداخلية الحقيقة الكاملة لفيديو تداوله رواد منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يقوم بتصوير العاملين بإحدى المدارس المغلقة بالمنيا، وزعم قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار.

ووثق مقطع الفيديو دخول أحد الأشخاص إلى المدرسة أثناء تواجد العاملين بها، وتصويرهم أثناء تواجدهم دون ممارسة عملهم بسبب حالتها، قائلًا: "قدامكم المدرسة خربانة أهي، وهصوّر كمان حفر الآثار".

وخلال الفيديو، ذهب المصوّر إلى جانب المدرسة وقام بتصوير مكان حفر، وزعم أن القائمين على المدرسة يقومون بالحفر والتنقيب عن الآثار.

وبفحص الأجهزة الأمنية لمقطع الفيديو، تبين كذب الرواية، وأن مكان الحفر الظاهر بمقطع الفيديو قديم ويعود إلى عام 2019 نتيجة انهيار منزل مجاور للمدرسة.

كما تبين وجود نزاع قضائي بين الورثة على المدرسة، ما دفع القائم على النشر لاختلاق الواقعة وتصوير مقطع الفيديو للاستفادة منه في النزاع القضائي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، أمكن ضبط المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

التنقيب عن الآثار في مدرسة وزارة الداخلية الحفر والتنقيب عن الآثار نزاع قضائي بين الورثة على المدرسة

