9 مصابين في انقلاب ميكروباص بطريق شبرا بنها الحر

كتب : مصراوي

10:18 م 01/10/2025

انقلاب ميكروباص

شهد طريق شبرا بنها الحر، حادث انقلاب ميكروباص كان يقل عددًا من الركاب اتجاه بنها بالقرب من منطقة الكارتة، مساء الأربعاء.

وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص تراوحت إصاباتهم بين كسور وجروح متفرقة، وتم نقلهم على الفور إلى مستشفيي قليوب وبنها التعليمي لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة.

انتقل رجال المرور إلى مكان الحادث، لتنظيم حركة السير وضمان وصول سيارات الإسعاف للمصابين بسرعة. كما تولت فرق الإنقاذ المساعدة في إخراج الركاب من داخل الميكروباص والتأكد من عدم وجود أي حالات إضافية محاصرة.

وأفاد شهود عيان بأن الميكروباص كان يسير بسرعة قبل انقلاب السيارة، ما أدى إلى فقدان السائق السيطرة على المركبة بعد الكارتة مباشرة فيما تواصل الجهات المختصة فحص سلامة الطريق والميكروباص للتأكد من عدم وجود أي خلل فني قد يكون ساهم في وقوع الحادث.

