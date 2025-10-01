كتب- أحمد عادل:

كشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية مقتل مشرد على يد عامل بعد إلقائه بـ"حجر" أصاب رأسه في الجيزة، عن كيفية ارتكاب المتهم للجريمة.

وقال المتهم أمام جهات التحقيق، إنه قام بضرب المجني عليه بـ"حجر" أصاب رأسه دون أن يقصد قتله، وذلك قبل أسبوعين من وفاة الضحية، بعدما رجع من عمله عقب إبلاغ شقيقته له بأن القتيل صعد العقار وطرق باب شقتها وحاول التهجم عليها، لكنه لاذ بالفرار بعد أن صرخت مستغيثة بالأهالي.

وتابع المتهم أنه عاد على الفور من عمله وأخذ فراش المجني عليه وألقاه في الشارع أثناء عدم تواجده، وعند عودة الضحية ورؤيته فراشه ملقى في الشارع، أمسك بـ"عصا خشبية" ولوح بها في وجه المتهم، فتدخل الأهالي وفرقوا بينهما.

وأضاف أنه تبادل هو والمجني عليه إلقاء الحجارة إلى أن أصاب حجر ألقاه مقدمة رأس الضحية، فذهب إليه واعتذر له، وأحضر له مشروبًا وعلاجًا، وتصالحا، وخلال الأسبوعين التاليين كان يراه يوميًا حتى لقي مصرعه في المستشفى.

واستطرد المتهم أنه طوال الفترة السابقة لمحاولة الضحية التهجم على شقيقته كان يسمح له بالمبيت أعلى سطح العقار ملك أسرته رأفة بحاله بعد طلاقه من زوجته، لكنه في الفترة الأخيرة بدأ يتعاطى المواد المخدرة.

وقضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة العامل بالحبس عامًا مع الشغل، بعد إدانته بقتل المتشرد في الجيزة بسبب محاولته التهجم على شقيقته.