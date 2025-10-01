إعلان

"40 غرزة في الوجه".. قرار قضائي جديد بشأن المتهمة بتشويه خطيبة طليقها

كتب : أحمد عادل

08:11 م 01/10/2025

تعبيرية

كتب- أحمد عادل:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة زينهم، تجديد حبس المتهمة بتشويه وجه خطيبة طليقها بمصر القديمة بـ"شفرة موس" استلزم 40 غرزة في الوجه للانتقام منها، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وفي وقت سابق، قررت جهات التحقيق المختصة، عرض عروس مصر القديمة ضحية تشويه وجهها بـ41 غرزة على الطب الشرعي.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى الفتيات - مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة من إحدى السيدات لتعديها عليها بآلة حادة -شفرة موس-، وإحداث إصابتها بجرح قطعي في الوجه.

وأمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة لشروع طليقها في الزواج من المجني عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

