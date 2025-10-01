هنأ المستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة، جموع القضاة والقاضيات بمناسبة عيد القضاء وبداية العام القضائي الجديد، الذي يبدأ في الأول من أكتوبر من كل عام.

وأعرب رئيس مجلس الدولة عن تقديره الكبير لقضاة وقاضيات المجلس، مؤكدًا أنهم لا يدخرون جهدًا في سبيل إعلاء رسالة العدل وإنصاف أصحاب الحقوق، مشيرًا إلى أن مجلس الدولة يرسخ سيادة القانون ويؤدي مهامه بما يعكس ثقة الشعب المصري في هذا الصرح القضائي الشامخ.

وأضاف المستشار شلبي أن منظومة العمل القضائي داخل مجلس الدولة تمضي بخطى واثقة في إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة.

وحث رئيس مجلس الدولة القضاة على مواصلة العمل وبذل مزيد من الجهد، مؤكدًا أن الجهود المضنية لتطوير منظومة العمل القضائي داخل المجلس وضعت مجلس الدولة على الطريق الصحيح لتحقيق الهدف الأسمى لرسالة العدل.

