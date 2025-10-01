ضبط 1062 دراجة نارية لمخالفة عدم ارتداء الخوذة

كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 1062 مخالفة لقائدي الدراجات النارية؛ لعدم الالتزام بارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

كانت وزارة الداخلية قد أهابت بقائدي الدراجات النارية الالتزام بارتداء الخوذة حفاظًا على سلامتهم، كما دعت قائدي السيارات إلى الالتزام بالحارات المرورية المخصصة بما يحقق السيولة المرورية ويحد من وقوع الحوادث على الطرق، وذلك تجنبًا للمساءلة القانونية.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على السلامة العامة، وحماية أرواح المواطنين، وتنفيذ خطتها المستمرة لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط على الطرق.

