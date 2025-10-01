تفاصيل سقوط "عصابة الكتعة" لاستغلال 27 طفلًا في التسول بشوارع القاهرة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 19 شخصًا بينهم رجال وسيدات، من بينهم 5 يحملون معلومات جنائية، أثناء قيامهم باستغلال أطفال أحداث في أعمال التسول وبيع السلع بشكل إلحاحي بشوارع القاهرة.

وخلال الحملة الأمنية، ضُبط 27 طفلًا من المعرضين للخطر أثناء دفعهم للتسول أو بيع سلع بسيطة قسرًا، بهدف تحقيق مكاسب مادية على حساب طفولتهم وحقوقهم.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا باستغلال الأطفال مستغلين أوضاعهم الاجتماعية وظروفهم المعيشية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وتسليم الأطفال إلى أسرهم بعد أخذ التعهدات القانونية برعايتهم، بينما جرى التنسيق مع الجهات المختصة لإيداع من تعذر الوصول لذويهم في دور الرعاية الاجتماعية.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها لمواجهة أي استغلال للأطفال أو تعريضهم للخطر، في إطار التزامها بحمايتهم وتطبيق القانون بكل حسم.

