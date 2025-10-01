قرار قضائي جديد ضد "طفل المرور" في اتهامه بالاعتداء على طالب

كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة جنح المقطم المنعقدة في مجمع محاكم زينهم، تأجيل محاكمة أحمد أبو المجد، والمعروف بـ"طفل المرور"، وآخرين في اتهامهم بالاعتداء على طالب أمام مدرسة، لجلسة 29 أكتوبر للنطق بالحكم.

يُذكر أن محكمة جنايات المقطم قضت بمعاقبة "أحمد أبو المجد"، والمعروف إعلاميًا بـ"طفل المرور"، بالسجن 3 سنوات في اتهامه بتعاطي المواد المخدرة، على إثر اعتدائه على طالب بعصا بيسبول أمام مدرسة بالمقطم.

كانت وزارة الداخلية قد كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حدوث مشاجرة بين طلاب بمنطقة المقطم بالقاهرة. وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 21 الجاري، ورد بلاغ إلى قسم شرطة المقطم بالقاهرة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم بين:الطرف الأول: 3 طلاب (اثنان منهم مصابان بجروح قطعية وكدمات متفرقة بالجسم)، والطرف الثاني: 4 طلاب (من بينهم طالبة)، وذلك بسبب مشادة كلامية حدثت بينهم أثناء تلقيهم درسًا داخل "سنتر تعليمي" كائن بدائرة القسم.

وعلى إثرها، توجه الطرف الثاني في اليوم التالي، مستقلين سيارة مملوكة لوالدة أحدهم، إلى مكان تواجد الطرف الأول، وقاموا باستيقافهم بأحد الشوارع والتعدي عليهم بالضرب باستخدام "عصا معدنية"، مما أسفر عن إصابتهم بالإصابات المشار إليها.

