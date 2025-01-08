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الأمن يضبط سيدة احتالت على المواطنين بوعد وظائف حكومية في الدقهلية

10:40 م الأربعاء 08 يناير 2025

ضبط سيدة تعبيرية

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كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تداول منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن تحذيرًا من إحدى السيدات بسبب قيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين، للحصول على مبالغ مالية بدعوى توظيفهم في جهة حكومية.

أوضحت التحريات أن السيدة المعنية (ذات معلومات جنائية) ومقيمة بمحافظة الدقهلية، كانت تمارس نشاطًا إجراميًا تخصص في النصب والاحتيال باستخدام هذا الأسلوب.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة التي أقرت بمزاولة هذا النشاط الإجرامي وتحصلها على مبالغ مالية من عدد من المواطنين مقابل وعود توظيف وهمية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها.

ضبط سيدة نصبت على المواطنين وظائف وهمية مواقع التواصل الاجتماعي
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