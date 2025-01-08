تسرب غاز ينهي حياة سيدة في حادث مروع بمنطقة زهراء المعادي

كتب - علاء عمران:

لقيت سيدة مصرعها نتيجة تسرب غاز داخل شقتها السكنية بمنطقة زهراء المعادي، حيث تسبب التسرب في اختناقها داخل الحمام.

وكان البلاغ قد وصل إلى غرفة عمليات النجدة التي انتقلت على الفور إلى موقع الحادث، حيث تبين أن الغاز تسرب داخل الشقة، مما أسفر عن وفاة السيدة.

تمكنت فرق الإنقاذ من إغلاق مصدر الغاز فور وصولها، بينما تم نقل جثة المتوفاة إلى المستشفى. وقد بدأت أجهزة المباحث في الاستماع إلى شهادات شهود العيان لتحديد ملابسات الحادث بشكل دقيق. كما تم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.