العثور على جثة عامل مصاب بطلقات نارية في قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الأحد، على جثة عامل بها طلقات نارية داخل الزراعات في نجع العتامين التابع لمركز قوص.

جاءت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بالعثور على جثة شخص بها إصابات طلقات نارية في نجع العتامين، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.