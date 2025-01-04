وزير الداخلية للبابا تواضروس: التاريخ سجل المواقف الوطنية للكنيسة ومنع بث الفرقة

كتب- علاء عمران:

أكد وزيرالداخلية اللواء محمود توفيق، أن التاريخ المصري شهد العديد من الوقائع والأحداث التي سجلت المواقف الوطنية للكنيسة المصرية، حيث كانت دائماً في مقدمة الصفوف؛ لمواجهة كافة محاولات بث الفرقة بين أبناء الشعب العظيم .

جاء ذلك خلال زيارة وزير الداخلية، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمقر الكاتدرائية بالعباسية؛ لتقديم التهنئة لقداسته وجميع المواطنين المسيحيين بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وأعرب وزير الداخلية، عن خالص تهانيه وهيئة الشرطة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مشيداً بالدور الوطني المشرف للكنيسة المصرية في نشر قيم التسامح والمحبة بين كافة أبناء الوطن.

وأشاد قداسة البابا تواضروس الثاني بالجهود والتضحيات التي يبذلها رجال الشرطة في تحقيق أمن الوطن والمواطنين، مؤكداً على تكاتف ومساندة أبناء الأمة المصرية لأجهزتها الأمنية التي تجسد حصناً منيعاً في ترسيخ دعائم الاستقرار بكافة ربوع الوطن .