الأمن العام يداهم أوكار تجار السلاح والمخدرات في أسيوط وأسوان ودمياط

كتب- علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها لاستهداف حائزي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، بالإضافة إلى ضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

ونفذت قوات الأمن حملات أمنية بالتعاون مع مديريات أمن أسوان ودمياط، وأسفرت الجهود عن النتائج التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط 4 قضايا إتجار في المواد المخدرة، حيث تم ضبط أكثر من 7 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و4 كيلو جرام من مخدر البانجو، وكميات من الهيروين والشابو، بحوزة 5 متهمين لهم معلومات جنائية.

تم ضبط 4 قطع سلاح ناري بدون ترخيص تشمل بندقية خرطوش و3 فرد محلي وعدد من الطلقات، وتنفيذ 790 حكم قضائي متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط 4 قضايا إتجار في المواد المخدرة، حيث تم ضبط 7 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و13 كيلو جرام من مخدر البانجو، و5 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، وكميات من الهيروين.

تم ضبط 2 قطعة سلاح ناري بدون ترخيص، والمتهمون في هذه القضايا، 4 منهم لهم معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لمكافحة الجريمة.