، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريرًا قدمه اللواء أسامة الجنزوري، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء أمين شوقي، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، حول جهود الوزارة في تنفيذ المشروعات التنموية الشاملة بشبه جزيرة سيناء، بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لعيد تحرير سيناء.

الدولة المصرية تضع تنمية سيناء في صدارة أولوياته

وأكدت الوزيرة أن الدولة المصرية تضع تنمية سيناء في صدارة أولوياتها، من خلال تنفيذ مشروعات متكاملة تستهدف تحسين جودة الحياة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، وجذب الاستثمارات مضيفة أن مشروعات البنية الأساسية، وفي مقدمتها مياه الشرب والصرف الصحي، وشبكة الطرق، تمثل حجر الزاوية في جهود التنمية الشاملة بسيناء، لما لها من دور حيوي في تهيئة البيئة المناسبة للاستثمار والإقامة، ودعم التوسع العمراني المخطط، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في هذه البقعة الاستراتيجية الغالية من أرض الوطن.

رفع كفاءة منظومة المياه والصرف الصحي بسيناء

وأضافت أن الوزارة تعمل وفق خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة منظومة المياه والصرف الصحي بسيناء، تعتمد على تنويع مصادر المياه، خاصة من خلال محطات تحلية مياه البحر، إلى جانب إنشاء وتحديث شبكات المياه والصرف، بما يضمن استدامة الخدمة وتحقيق أعلى مستويات الجودة.

مشروعات الإسكان بسيناء أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن مشروعات الإسكان بسيناء تُعد أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة، حيث تحرص الوزارة على توفير أنماط سكنية متنوعة تلائم طبيعة المنطقة واحتياجات المواطنين، وعلى رأسها المنازل البدوية والتجمعات التنموية المتكاملة.

توفير وحدات سكنية فقط

وأوضحت أن هذه المشروعات لا تقتصر على توفير وحدات سكنية فقط، بل تشمل أيضًا تنفيذ المرافق والخدمات الأساسية من طرق ومياه وكهرباء وصرف صحي، إلى جانب المنشآت الخدمية، بما يضمن إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة، تدعم خطط الدولة لتنمية شبه جزيرة سيناء وتعزز من فرص العمل والاستقرار لأبنائها.

تنفيذ مشروعات باستثمارات تصل إلى 52.143 مليار جنيه

وتناول التقرير جهود الجهاز المركزي للتعمير، حيث تم تنفيذ مشروعات باستثمارات تصل إلى 52.143 مليار جنيه، مقسمة إلى مشروعات طرق وكهرباء وإسكان ومشروعات خدمية، بإجمالي 19 مليار جنيه بشمال سيناء، و29.5 مليار جنيه بجنوب سيناء، بخلاف مشروع التجمعات التنموية بتكلفة 3.6 مليار جنيه.

دعم الأنشطة السياحية والصناعية والزراعية

وأوضح التقرير أن الجهاز المركزي للتعمير، ممثلاً في جهاز تعمير سيناء، اضطلع منذ عام 1982 بدور محوري في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، والتي شملت (مياه الشرب، الصرف الصحي، الطرق، الكهرباء، الإسكان والخدمات)، باعتبارها الركيزة الأساسية لجذب السكان، إلى جانب دعم الأنشطة السياحية والصناعية والزراعية، وجذب رؤوس الأموال إلى سيناء.

جهاز تعمير سيناء نفذ عددًا كبيرًا من المشروعات الحيوية

ومن جانبه، أوضح اللواء أسامة الجنزوري، رئيس الجهاز المركزي للتعمير،خلال التقرير، أن جهاز تعمير سيناء نفذ عددًا كبيرًا من المشروعات الحيوية في قطاع مياه الشرب، من أبرزها محطة تنقية مياه القنطرة شرق بطاقة 104 آلاف م³/يوم بتكلفة 100 مليون جنيه، والتي تغذي شمال سيناء بمياه النيل حتى مدينة رفح عبر خط مياه قطر 1000 مم بطول 160 كم بتكلفة 510 ملايين جنيه، إلى جانب محطة مياه قرى التوطين بطاقة 104 آلاف م³/يوم بتكلفة 300 مليون جنيه، ومحطة تنقية مياه غرب النفق بطاقة 70 ألف م³/يوم، والتي تمد جنوب سيناء بالمياه عبر خط بطول 168 كم بتكلفة 330 مليون جنيه.

كما أشار إلى تنفيذ العديد من محطات تحلية مياه البحر بالمدن السياحية مثل شرم الشيخ ودهب ونويبع وطابا، بالإضافة إلى إنشاء خزانات أرضية بمدن رأس سدر وأبوزنيمة وأبورديس وشرم الشيخ وطور سيناء بطاقة إجمالية 130 ألف متر مكعب بتكلفة 70 مليون جنيه.

وفي قطاع الصرف الصحي، أكد اللواء أسامة الجنزوري أن من أهم مشروعات الصرف الصحي التي نفذها جهاز التعمير بسيناء مشروع الصرف الصحي المتكامل بالعريش والأحياء الجديدة (جرادة بطاقة 38 ألف م³/يوم، والمساعيد بطاقة 16 ألف م³/يوم)، وصرف صحي رفح بطاقة 16 ألف م³/يوم، ومشروعات شرم الشيخ بطاقة 15 ألف م³/يوم، ودهب بطاقة 8 آلاف م³/يوم، وطور سيناء بطاقة 6 آلاف م³/يوم، ونويبع بطاقة 24 ألف م³/يوم، إلى جانب شبكات الصرف التي تغطي القرى والمراكز.

وفيما يتعلق بقطاع الإسكان، أكد أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات المنازل البدوية، حيث بلغ إجمالي ما تم تنفيذه وجارٍ تنفيذه نحو 10957 منزلًا بدويًا منذ عام 1982 وحتى الآن.

وأضاف أنه تم تنفيذ 2619 منزلًا بدويًا بتكلفة إجمالية 784.034 مليون جنيه، منها 1257 منزلًا بشمال سيناء بتكلفة 348 مليون جنيه، و1362 منزلًا بجنوب سيناء بتكلفة 436 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 1145 منزلًا بدويًا ضمن المرحلة الأولى من التجمعات التنموية بتكلفة 1.9 مليار جنيه، و200 منزل بقرى الصيادين بأغزيوان ببئر العبد بتكلفة 265 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه جارٍ تنفيذ 946 منزلًا بدويًا بالامتداد المستقبلي للتجمعات التنموية بتكلفة 1.428 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروع إنشاء 4 تجمعات حضرية تنموية برفح والشيخ زويد بإجمالي 6047 منزلًا بدويًا شامل المرافق، باستثمارات تصل إلى 15.2 مليار جنيه.

وأوضح أن مشروعات الإسكان لا تقتصر على المنازل البدوية، بل تشمل أيضًا مختلف أنماط الإسكان، حيث تم تنفيذ 5796 وحدة إسكان منخفض التكاليف حتى عام 2014 بتكلفة 117 مليون جنيه، إلى جانب تنفيذ 25 عمارة إسكان اجتماعي بإجمالي 472 وحدة بشمال سيناء بتكلفة 70 مليون جنيه، و101 عمارة بإجمالي 1500 وحدة بجنوب سيناء بتكلفة 200 مليون جنيه، فضلًا عن إنشاء 54 عمارة بالمساعيد، ورفع كفاءة 31 عمارة، وإنشاء 33 عمارة بالرويسات بشرم الشيخ، بالإضافة إلى استراحات العاملين والمباني الخدمية.

وفي قطاع الطرق، أشار إلى أن الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء نفذ منذ عام 1982 وحتى الآن مشروعات طرق بأطوال إجمالية بلغت 3806 كم، بتكلفة تصل إلى 5 مليارات جنيه، منها 3178 كم تم تنفيذها حتى عام 2014 بتكلفة 1.687 مليار جنيه، ومنذ عام 2014 وحتى الآن تم وجارٍ تنفيذ 627.5 كم بتكلفة 3.3 مليار جنيه.

وأوضح أن هذه المشروعات تشمل رفع كفاءة ورصف وإنارة الطرق وتأمينها، إلى جانب إنشاء طرق جديدة تربط القرى والتجمعات بالمحاور الرئيسية، ومن أبرزها طريق جسر الوادي بالعريش بطول 2.5 كم بتكلفة 95 مليون جنيه، وطريق أم مفروث بطول 15 كم بتكلفة 176.5 مليون جنيه، ومشروع تطوير طريق الرملة 2 بطول 17.3 كم بتكلفة 173 مليون جنيه، بالإضافة إلى مشروعات الحماية من أخطار السيول.

وأضاف أن إجمالي استثمارات مشروعات الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء في مختلف القطاعات منذ عام 1982 تجاوز 59.4 مليار جنيه، تشمل مشروعات المياه والصرف والطرق والكهرباء والإسكان والمباني الخدمية، ويتم تنفيذ خطة سنوية معتمدة بالتنسيق مع المحافظين والوزارات المختلفة، بما يلبي احتياجات أهالي سيناء الأصليين والوافدين على حد سواء، والبالغ عددهم نحو 650 ألف نسمة.

وأشار إلى أنه خلال العام المالي الحالي 2025/2026 فقط، تم تنفيذ مشروعات جديدة واستكمال مشروعات قائمة بإجمالي استثمارات 21.6 مليار جنيه في مختلف القطاعات، بخلاف مشروع التجلي الأعظم بتكلفة 25 مليار جنيه.

وأكد أن مشروعات التجمعات التنموية تعد من أهم محاور التنمية، حيث تم تنفيذ 18 تجمعًا تنمويًا بالمرحلة الأولى بتكلفة 1.9 مليار جنيه، تضم 1145 منزلًا بدويًا (550 بشمال سيناء و595 بجنوب سيناء)، إلى جانب مبانٍ خدمية متكاملة، كما تم تنفيذ 4 قرى للصيادين تضم 200 منزل، وجارٍ تنفيذ المرحلة الثانية بعدد 17 تجمعًا تضم 946 منزلًا.

وأضاف أنه بناءً على توجيهات القيادة السياسية، تم اعتماد تنفيذ 14 تجمعًا تنمويًا حضريًا بشمال سيناء، وتم البدء في تنفيذ 4 تجمعات بمدينة رفح كمرحلة أولى، تضم 6047 منزلًا بدويًا، وهي: الحسينات (المطلة – أبو شنار)، الوفاق، نجع شبانة – المهدية، والظهير، باستثمارات 15.2 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بالمشروعات القومية الكبرى، أوضح أن مشروع “التجلي الأعظم” بمدينة سانت كاترين يتم تنفيذه بتكلفة 25 مليار جنيه، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تطوير تلك المنطقة مع الحفاظ على الطبيعة الخاصة حيث تم وضع التصميمات لتتوافق مع خصائص المنطقة وطبيعتها، وذلك لوضع المدينة على خريطة السياحة العالمية.

وأشار إلى أن المشروع يشمل تنفيذ مركز الزوار، وساحة السلام، وتطوير وإنشاء النزل البيئية، والفندق الجبلي، والمجمع الإداري، والمنطقة السكنية الجديدة بالزيتونة التي تضم 21 عمارة بإجمالي 546 وحدة، إلى جانب مسجد وكنيسة ومنطقة خدمات، فضلًا عن تطوير المناطق السياحية والاستثمارية، ووادي الدير، ومركز البلدة التراثية، وأعمال الحماية من السيول.

كما يتضمن المشروع تنفيذ بنية تحتية متكاملة تشمل محطة محولات كهرباء سانت كاترين الجديدة، وخط ربط هوائي بطول 100 كم، وتوسعة محطة محولات نويبع، ورفع كفاءة خطوط المياه، وتنفيذ شبكات ري ومحطات معالجة، إلى جانب تطوير وازدواج الطرق المؤدية للمدينة بطول 9 كم في كل اتجاه، مع تنفيذ أعمال الحماية من السيول.

كما أوضح اللواء أمين شوقي، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه منذ علم 2014 في محافظة جنوب سيناء تم تنفيذ عدد (20) مشروعًا لمياه الشرب بطاقة إجمالية بلغت 195 ألف متر مكعب يوميًا، باستثمارات تصل إلى 9 مليارات جنيه، لتغطية القرى والمدن بالمحافظة، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تضمنت تنفيذ محطات تحلية مياه البحر بالمدن السياحية بطاقة إجمالية 160 ألف متر مكعب يوميًا، باستثمارات 7.5 مليار جنيه، لخدمة مدن (رأس سدر – أبوزنيمة – طور سيناء – شرم الشيخ – دهب – نويبع – طابا)، بما يضمن إمداد هذه المناطق بالمياه المحلاة بشكل مستدام.

وأضاف أنه تم تنفيذ توسعات محطة تنقية مياه غرب النفق لرفع طاقتها من 35 ألف إلى 70 ألف متر مكعب يوميًا، من خلال المرحلة الثانية من مشروع ازدواج خط مياه النفق/أبورديس، شاملًا الروافع والخزانات الأرضية، باستثمارات تصل إلى 350 مليون جنيه، بما يسهم في توصيل مياه النيل النقية حتى مدينة سانت كاترين لخدمة مشروع التجلي الأعظم.

كما أشار إلى تنفيذ مشروعات إنشاء خزانات مياه استراتيجية وشبكات مياه بتكلفة إجمالية 550 مليون جنيه بمدن (رأس سدر – أبوزنيمة – أبورديس – شرم الشيخ – طور سيناء) بسعة إجمالية 130 ألف متر مكعب.

وفيما يتعلق بقطاع الصرف الصحي بجنوب سيناء، أوضح أنه تم تنفيذ عدد (2) محطة معالجة صرف صحي بطاقة إجمالية 17.5 ألف متر مكعب يوميًا، بالإضافة إلى تنفيذ (6) مشروعات روافع وشبكات صرف صحي، باستثمارات تصل إلى 770 مليون جنيه، لخدمة مدن (رأس سدر – طور سيناء – شرم الشيخ – دهب).

وأضاف اللواء أمين شوقي أنه في محافظة شمال سيناء تم تنفيذ عدد (9) مشروعات لمياه الشرب بطاقة إجمالية 125 ألف متر مكعب يوميًا، باستثمارات تبلغ 3.1 مليار جنيه، لتغطية احتياجات القرى والمدن، حيث تضمنت هذه المشروعات إنشاء محطات تحلية مياه البحر بطاقة 125 ألف متر مكعب يوميًا، باستثمارات 1.9 مليار جنيه، لخدمة مدينتي العريش والشيخ زويد.

وأشار إلى تنفيذ مشروع تطوير وتجديد منظومة شبكات مياه مدينة العريش بإجمالي أطوال 650 كم بتكلفة 866 مليون جنيه، إلى جانب تطوير محطة تحلية مياه البحر برفح وإمداد مدينة رفح الجديدة بالمياه بتكلفة 119 مليون جنيه، وتنفيذ رافع مياه جنوب المساعيد بسعة 20 ألف متر مكعب بتكلفة 75 مليون جنيه، بالإضافة إلى خطوط المياه الناقلة من محطة تحلية مياه البحر بالعريش بطاقة 100 ألف متر مكعب يوميًا بتكلفة 75 مليون جنيه.

وفي قطاع الصرف الصحي بشمال سيناء، أوضح أنه تم تنفيذ محطة معالجة صرف صحي بطاقة 3 آلاف متر مكعب يوميًا، إلى جانب تنفيذ (5) مشروعات روافع وشبكات صرف صحي، باستثمارات تصل إلى 335 مليون جنيه، لخدمة مدن العريش ورفح الجديدة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات البيئية والصحية للمواطنين.