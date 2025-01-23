"حسن" يطلب تطليق زوجته: "رشتلي سم فئران على السرير وبتقولي بهزر"

كتبت-فاطمة عادل:

رفع "حسن. م"، 32 سنة، سائق، دعوى تطليق للضرر ضد زوجته أمام محكمة الأسرة بإمبابة، متهمًا إياها بمحاولة إيذائه بطريقة غير مألوفة، مبررة طلبه قائلاً: " رشتلي سم فئران على السرير وعاوزاني أشمه واموت وبتقولي بهزر".

يقول "حسن" فى دعواه إن زوجته قامت بأفعال غريبة تجاهه، ما جعله يُصاب بالدهشة، حيث وضعت زوجته له سم الفئران على سرير النوم، مدعية أنه من باب المُداعبة، إلا أنه يرى أن هذا التصرف يمثل خطرًا على حياته ولا يمكن التغاضي عنه"هتموتني".

أوضح "حسن": "هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها بأفعال متهورة وغير مسؤولة، لكنها تجاوزت الحدود هذه المرة كيف يمكنني الشعور بالأمان معها بعد ذلك، بتحب الهزار غير المقبول".

وبعد مواجهة الأسرة لها، أنكرت الزوجة الاتهامات وادعت أنه لا يريد المعيشة معها، وتلك التصرفات غير مقصود على الإطلاق.

"طلعت بتحب المقالب وكدابة"، تلك هي الكلمات التي أنهى بها الزوج حديثه أمام المحكمة بعدما رفع دعوى ضد زوجته يتهمها بمحاولة قتله وإهانته والاستهتار بحياته.

حملت الدعوى رقم 837 لسنة 2024 في محكمة الأسرة بإمبابة، ولاتزال الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.