التحقيق مع شخص انتحل صفة مستشار وزير التعليم للنصب على المواطنين في أكتوبر

كتب- صابر المحلاوي:

تباشر النيابة العامة بأكتوبر، تحقيقات موسعة مع خمسيني انتحل صفة مستشار وزير التربية والتعليم، وأوهم المواطنين بقدرته على توفير أماكن بالجامعات مقابل مبالغ مالية.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاط المتهم وعدد ضحاياه.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، كواليس إلقاء القبض على شخص انتحل صفة مستشار وزير التربية والتعليم، للنصب على المواطنين عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا من قسم شرطة ثان أكتوبر، بإلقاء القبض على "هشام. ع"، 55 سنة، عاطل، لقيامه بالنصب على المواطنين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وإيهامهم بقدرته على توفير أماكن بالجامعات الحكومية، والتحويل بين الجامعات مقابل مبالغ مالية.

وبينت التحريات أن المتهم انتحل صفة مستشار وزير التربية والتعليم لإيهام المواطنين بعلاقاته والتحصل على مبالغ مالية منهم، وتولت النيابة التحقيق.