مصدر أمني يكشف تفاصيل تغيب ربة منزل بالدقهلية

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تغيب ربة منزل بالدقهلية.

وبالفحص، تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالدقهلية من والد المتغيبة وزوجها بتغيب المذكورة أثناء توجهها إلى إحدى العيادات بالدقهلية لتوقيع الكشف الطبي، إلا أنها لم تعد إلى المنزل بسبب وجود خلافات زوجية بينها وبين زوجها.

تم العثور على المتغيبة، وبسؤالها، أقرت بأنها تركت المنزل بمحض إرادتها نتيجة تلك الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.