إعلان

مصدر أمني يكشف تفاصيل تغيب ربة منزل بالدقهلية

02:57 م الثلاثاء 21 يناير 2025

وزارة الداخلية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تغيب ربة منزل بالدقهلية.
وبالفحص، تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالدقهلية من والد المتغيبة وزوجها بتغيب المذكورة أثناء توجهها إلى إحدى العيادات بالدقهلية لتوقيع الكشف الطبي، إلا أنها لم تعد إلى المنزل بسبب وجود خلافات زوجية بينها وبين زوجها.
تم العثور على المتغيبة، وبسؤالها، أقرت بأنها تركت المنزل بمحض إرادتها نتيجة تلك الخلافات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وزارة الداخلية الدقهلية تغيب ربة منزل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ضبط 3 أشخاص لقيامهم بسرقة غطاء بلاعة صرف صحي بطنطا

إعلان

إعلان

مؤسسات دولية و19 خبيرا: 2025 عام خفض الفائدة الكبير في مصر
تحذير عاجل من الأرصاد: حالة سريعة من التقلبات الجوية تضرب مصر