إطلاق نار يبدد هدوء 6 أكتوبر.. والحصيلة مصابان

كتب - محمد شعبان:

شهد الحي السادس بمدينة 6 أكتوبر حالة من الرعب إثر سماع دوي إطلاق نار مساء الاثنين.

اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع إطلاق نار بالحي السادس.

التحريات الأولبية بينت نشوب مشاجرة أسفرت عن سقوط مصابين اثنين بالرصاص، ونقلا إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج.

ويكثف رجال المباحث جهودهم بقيادة العميد محمد أمين رئيس مباحث القطاع لضبط المتهم والسلاح المستخدم مع تعيين قوة شرطية لملاحظة الحالة الأمنية.