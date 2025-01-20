"هددها بمطواة بسبب الأجرة".. الشرطة تنتصر لضحية سائق بمدينة نصر

القاهرة - مصراوي:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي يظهر اعتداء سائق ميكروباص على سيدة بالسب وإشهار سلاح أبيض بالقاهرة.

بالفحص تبين وقوع الحادث نطاق دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (سائق – مقيم بدائرة القسم).

وبمواجهته أقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين سيدة من مستقلى السيارة قيادته لخلاف على الأجرة "وتبين عدم حمله ثمة تراخيص".

اتخذت الشرطة الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.