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ضبط 171 سلاحًا ناريًا و416 قضية مخدرات وتنفيذ 85 حكمًا قضائيًا متنوعًا

01:13 م السبت 18 يناير 2025

حملة أمنية - ارشيفية

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كتب- علاء عمران:
واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن. وأسفرت الجهود عن ضبط 171 قطعة سلاح ناري بحوزة 149 متهماً، بالإضافة إلى ضبط 416 قضية مخدرات وتنفيذ 85.663 حكمًا قضائيًا متنوعًا خلال 24 ساعة.
كما تم ضبط 28 متهماً هارباً و23 متهماً في أعمال بلطجة، بالإضافة إلى 336 دراجة نارية مخالفة و21,996 مخالفة مرورية متنوعة. تم فحص 59 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 8 منهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الحملات الأمنية المكثفة لمكافحة الجريمة وضبط الخارجين على القانون. يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة أعمال البلطجة وحيازة الأسلحة النارية والبيضاء، بالإضافة إلى إحكام السيطرة الأمنية.

أجهزة الأمن وزارة الداخلية حملة امنية قضية مخدرات
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