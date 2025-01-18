عزت يطلب تطليق زوجته: "بتبيع شرفها"

كتبت- فاطمة عادل:

تقدم "عزت.ف"، سائق، بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطلب فيها تطليق زوجته، متهمًا إياها بـ"بيع شرفها".

وأوضح "عزت" خلال جلسات المحكمة أن زوجته تورطت في ممارسات غير أخلاقية، مما دفعه لاتخاذ قرار الانفصال حفاظًا على كرامته ومستقبل أسرته.

وأشار إلى أنه حاول التفاهم معها لإصلاح الأمور، لكنها استمرت في تصرفاتها التي وصفها بـ"المسيئة"، مما جعله يلجأ إلى الانفصال كحل نهائي لإنهاء العلاقة الزوجية.

وأضاف قائلًا: "رفضت الطلاق وقامت بتهديدي وسرقة العفش وطردي من البيت". وأوضح أنه انتظر حل المشكلة عبر تدخل العائلتين، لكن دون جدوى، حتى مر شهران على الأزمة دون أي تقدم.

لذلك لجأ إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس لرفع دعوى تطليق للضرر، والتي حملت رقم 119 لسنة 2024. ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة ولم يُفصل فيها حتى الآن.