جثة عجوز و4 مصابين و3 حرائق بينها مطعم في الجيزة

كتب - محمد شعبان:

أصيب 4 أشخاص في حادث سير أعلى الطريق الدائري اتجاه ميدان الرماية غرب الجيزة، ونقلوا إلى المستشفى للعلاج فيما لقيت عجوز سودانية تبلغ من العمر 60 عامًا مصرعها صدمتها سيارة بمساكن عثمان في أكتوبر.

وأخمد رجال الدفاع المدني حريقَا اندلع داخل شقة سكنية بشارع جمال عبد الناصر من المساكن بمنطقة كفرطهرمس دائرة قسم بولاق الدكرور دون إصابات.

وفي الطالبية، تسبب ماس كهربائي في اشتعال النيران داخل شقة بالطابق الرابع لبرج مكون من 12 طابقًا بالقرب من استوديو مصر ونجحت القوات في السيطرة على الحريق.

غرفة عمليات الحماية المدنية تلقت بلاغا بنشوب حريق في مطعم "بلاند" بشارع العريش بمنطقة الهرم، وحالت سرعة وصول رجال الإطفاء دون تفاقم الوضع والسيطرة على مصدر النيران سريعًا.

ومن الجيزة إلى القاهرة، تصدى رجال الإطفاء إلى نيران حريق شقة بالطابقين الأول والثاني بالعقار رقم 11 حارة الروم من الدرب الأحمر دون خسائر في الأرواح.