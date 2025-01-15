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ضبط 3857 قضية سرقة تيار كهربائي في حملات أمنية موسعة

01:26 م الأربعاء 15 يناير 2025

سرقة التيار الكهربائي

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كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية، حيث أسفرت جهود قطاع الأمن الاقتصادي عن تحقيق نتائج إيجابية ملحوظة خلال الـ24 ساعة الماضية.

تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط 1475 قضية متنوعة تتعلق بالمخالفات والظواهر السلبية في مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية. كما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 3857 قضية تتعلق بسرقة التيار الكهربائي ومخالفات شروط التعاقد.

وفي مجال الضرائب والجمارك، تم ضبط 470 قضية من قبل الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم.

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.

سرقة تيار كهربائي حملات أمنية وزارة الداخلية
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